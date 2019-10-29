Новости версия для печати В Новодеревеньковском районе в пожаре погибли два человека Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Сергеевка поступило в полночь 29 октября.



В ходе тушения и разборки конструкции были обнаружены тела женщины 1937 и мужчины 1986 годов рождения. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на площади 105 квадратных метров, кровля обрушилась.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – восемь выездов на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

29 октября 2019 года







На главную страницу





