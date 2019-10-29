Новости версия для печати В Орле случился пожар на улице Энгельса Из дома эвакуированы семь человек.



ЧП произошло 28 октября. Сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме поступило около 8 часов утра. В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже в жилой комнате выгорели мебель и предметы интерьера, остальная часть квартиры закопчена по всей площади. Из-за сильного задымления из дома были эвакуированы семь человек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – восемь выездов на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

29 октября 2019 года







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