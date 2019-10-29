Новости версия для печати В Дмитровском районе найден пропавший человек На поиски потребовались сутки.



Он потерялся возле деревни Мошки - ушел из дома минувшим днем. Для его поиска было также организовано взаимодействие с администрацией и дежурно-диспетчерской службой района, добровольным поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». От МЧС России на поиски потерявшегося человека была направлена оперативная группа. Потерявшийся мужчина 1950 года рождения был найден сотрудниками 18-й пожарно-спасательной части в лесополосе, которые передали его родственникам.



Всего же за минувшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – восемь выездов на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

29 октября 2019 года







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