Новости версия для печати На остановках общественного транспорта в Орле вновь погасли табло Жители города жалуются на это главе администрации в соцсетях. Сегодня этот вопрос обсуждали на планерке в администрации города.



Чиновники на планерке в мэрии обещали разобраться с тем, что на многих табло информация нечитаемая. Отремонтируют табло в рамках гарантийных обязательств либо в рамках текущего ремонта.



Кстати, теперь у остановок общественного транспорта в Орле есть не только названия, но и лица. Фонд «Культурное движение» таким образом пытается больше рассказать об истории и людях нашего региона.





Анна Вайсергисер

29 октября 2019 года







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