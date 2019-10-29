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Дороги - сделали, съезды - забыли, мусор - оставили

Орловцы пожаловались на не обустроенные съезды после ремонта дорог и тротуаров. Эту тему затронули на совещании в администрации города.

Не устраивают жителей и не залатанные ямы во дворах и общественных местах. Речь идет об улице Панчука - рядом со школой № 23 и у детской поликлиники № 1. Есть проблемы на подходе к хоровой школе. Глава администрации города Александр Муромский поручил подчиненным разобраться с недоделками.

А подрядчикам на планерке напомнили, что после работ надо не забыть убрать за собой строительный мусор.

Всего на данное время не завершены четыре объекта. Между тем, погода портится, синоптики обещают осадки. Чиновники же говорят волноваться не стоит. К 20 ноября все будет готово, правда с пометкой: «если не возникнет форс-мажорных обстоятельств».

Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Есть небольшое отставание на улице 60 лет Октября. Но подрядчик в последнее время увеличил там количество рабочих и работы идут на хорошем уровне. Что касается других объектов - улицы Комсомольской, сквера Комсомольцев и улицы Московской, работы там проводятся согласно графику».



Анна Вайсергисер
29 октября 2019 года

 


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