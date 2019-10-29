Новости версия для печати В Орле бродячие собаки продолжают пугать горожан Этот вопрос в очередной раз подняли на совещании в администрации города.



На скопление бродячих животных около своих домов, вблизи детских площадок, учреждений образования и здравоохранения горожане обращают внимание нередко. Так, на минувшей неделе особенно остро проблема встала перед жильцами дома №35 по ул. Раздольной.



Как сообщили на совещании, деньги на отлов бродячих собак закончились, но в рамках формирования бюджета на следующий год обещали проработать эту тему подробнее.



Кстати, о местах скопления безнадзорных собак жители могут сообщать на станцию по борьбе с болезнями животных. Заявки принимаются по адресу г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75 или e-mail: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак», сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

29 октября 2019 года







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