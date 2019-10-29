Новости версия для печати Водитель, переобуйся! По информации метеорологов, через центр страны пройдет холодный атмосферный фронт. В Орловской области уже этой ночью возможен мокрый снег с порывами ветра, на дорогах - гололедица.



В связи с этим орловцев просят соблюдать осторожность, так как существует вероятность повреждения и обрыва линий электропередач, падения щитов, вывесок и деревьев. А вот автомобилистам стоит задуматься о зимней резине. Как нам рассказали в одном из центров шиномонтажа, сезон замены колес начался уже неделю назад. Основной поток клиентов приходится на вечернее время.





Надежда Невматулина

29 октября 2019 года







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