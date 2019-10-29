Новости версия для печати У орловцев долгов стало больше Об этом сообщили судебные приставы.



С начало этого года в ведомстве возбудили более 250 тысяч исполнительных производств. Что на 18 тысяч больше чем в 2018 году. На брифинге журналистам рассказали, как в регионе проходит работа по взысканию долгов, и как контролируют «коллекторов».



Михаил Смирнов, руководитель управления ФССП России по Орловской области: «Мы надзор осуществляем путем проверки данных организаций, ну и конечно, самый главный источник поступления информации, для того чтобы мы инициировали эту проверку, чтобы можно было принять меры воздействия, это обращение граждан. Законом сейчас установлено, что взаимодействие с должником у коллекторской организации путем телефонных переговоров должно быть не более одного раза в сутки, два раза в неделю и восьми раз в месяц».

На все вопросы приставы отвечают на приеме граждан. А о своих долгах, если такие есть, каждый может узнать на официальном сайте ведомства. В этом году большую часть занимают - штрафы ГИБДД, кредиты и налоговые платежи. Специалисты отмечают, что граждане и юридические лица стали чаще обращаться за защитой своих прав в суд. Всего взыскали более одного миллиарда 800 тысяч рублей.





Всеволод Трифонов

29 октября 2019 года







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