Новости версия для печати Комсомолу - 101 год Это была самая массовая и мощная молодежная организация на планете. Через его ряды прошло более 160 миллионов человек. Молодые строители, военные, политработники. Они осваивали целину, возводили БАМ и горячо любили родину. И больше века спустя идеи комсомола живы.



Сегодня в Орле прошли праздничные концерты на нескольких площадках. Так, в Городском центре культуры прошел «Вечер старых друзей». В зале - люди, рожденные в СССР и прошедшие комсомольскую школу. Известные многим поколениям песни исполняли лучшие творческие коллективы Орла.





Надежда Невматулина

29 октября 2019 года







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