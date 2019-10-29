Новости версия для печати В Мценском районе комбайну стало «жарко» В результате возгорания оплавился аккумулятор и три ремня привода.



ЧП произошло вблизи деревни Фарафоново Мценского района. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – восемь выездов на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

29 октября 2019 года







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