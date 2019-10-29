На Орловщине горят нежилые дома

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вторник
29.10.2019
19:35:40
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На Орловщине горят нежилые домаЖертв и пострадавших нет.
Сообщение о возгорании нежилого дома в селе Сабурово Орловского района на телефон службы спасения поступило 28 октября в 16 часов. В результате пожара сгорела веранда на площади десять квадратных метров, кровля дома выгорела на площади 100 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются
Возгорание в нежилом доме на улице Полесской в городе Орле произошло также вечером 28 октября. В результате пожара в помещении выгорели строительные конструкции и мусор на общей площади 20 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших
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