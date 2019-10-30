Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдут траурные мероприятия в память о погибших в годы массовых политических репрессий До сих пор неизвестно точно, сколько человек было арестовано и расстреляно в середине 20 века.



Закон о реабилитации оправдал более 600 тысяч политических заключенных. Есть в этом списке и имена орловцев. Сегодня, в память обо всех пострадавших состоится панихида и возложение цветов на окраине Медведевского леса, а также у памятников генералу Александру Горбатову и авиаконструктору Николаю Поликарпову. Всех желающих присоединиться к траурным мероприятиям ждут в 10 часов возле гостиницы «Русь», а также на остановках «Родина» и «Микрорайон».





Мария Семак

30 октября 2019 года







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