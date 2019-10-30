Орловская область активно поставляет древесину и зерно за рубеж

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среда
30.10.2019
12:58:22
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Орловская область активно поставляет древесину и зерно за рубежЗа девять месяцев этого года было отправлено на экспорт почти 500 тонн подкарантинного груза. Такие данные озвучивают в региональном управлении Россельхознадзора.
Продукция отгружалась в Латвию, Беларусь Польшу, Сербию, Молдову, Узбекистан – всего в 25 стран мира. Основной объем экспорта составили зерно и продукты его переработки.
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