Новости версия для печати Орловец, выбери территорию для благоустройства! В областном центре продолжается выбор общественных территорий, которые войдут в программу благоустройства на следующий год. Голосование завершится вечером 17 ноября.



Свое мнение выразили больше 5 тысяч жителей Орла. На выбор представлено 19 объектов, пока лидируют три. В этом списке – парк Ботаника. Какие еще парки или площади имеют шанс попасть в программу, указано на сайте мэрии. Там же можно и проголосовать. 18 ноября состоится подведение итогов.





Вести-Орёл

30 октября 2019 года







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