|
среда
30.10.2019
8:02:47
|
|
Орловец, выбери территорию для благоустройства!В областном центре продолжается выбор общественных территорий, которые войдут в программу благоустройства на следующий год. Голосование завершится вечером 17 ноября.
Свое мнение выразили больше 5 тысяч жителей Орла. На выбор представлено 19 объектов, пока лидируют три. В этом списке – парк Ботаника. Какие еще парки или площади имеют шанс попасть в программу, указано на сайте мэрии. Там же можно и проголосовать. 18 ноября состоится подведение итогов.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта