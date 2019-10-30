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Погода на Орловщине изменится

Сегодня синоптики предупредили: в Центр России пробивается холодный фронт. А циклон несет дожди, которые при минусовой температуре могут смениться на снег. В шиномонтажках - запись на 2-3 дня вперед, на «Спецавтобазе» готовы перейти на круглосуточный режим дежурства. В том, что Орел живет в ожидании зимы - убедился Антон Киселев.

Теплое отношение небесной канцелярии - закончилось. Сегодня ночью орловцы почувствуют первое дыхание зимы.

Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Территория нашей области находится в циклонической зоне, в связи с чем мы ожидаем ухудшение погодных условий. Температура воздуха будет идти на понижение - до минуса четырех градусов в ночные часы, ожидается выпадение мокрого снега. В последующие двое суток понижение температуры будет существеннее - уже до минуса девяти градусов мороза в ночные часы. Местами небольшой снег».

Чтобы не оказаться морозным утром перед дилеммой - проверять ли собственные навыки экстремальной езды или воспользоваться общественным транспортом, некоторые водители уже проложили маршрут в автосервис. По вечерам в шиномонтажках аншлаг. А потому сервисы уже работают по записи.

Анатолий Дрижерук, администратор автокомплекса: «Сезон уже начался неделю назад. Люди едут в течение дня, особо массово приезжают вечером после работы. Перед зимой все проверяют подвеску, уровень техжидкостей, покупают новую резину, делают сход-развал».

Заранее готовятся и на «Спецавтобазе». В их зоне ответственности - дороги Орла. А потому уже сегодня ночью в дежурный рейд выйдут четыре спецмашины. Готово предприятие и к первому снегопаду - треть от общего количества песко-соляной смеси, которая потребуется зимой, уже имеется в наличии.

Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза»: «Техника тоже готовится, планируется использовать 60-70 единиц, в том числе и новая техника».

А чтобы зимой дороги не сужались до единственной очищенной от снега полосы, на одиннадцати улицах Орла запретят парковаться. Список уже озвучен и утвержден на заседании комиссии по безопасности движения. Глава администрации города Александр Муромский поручил подчиненным проконтролировать установку соответствующих знаков.

Синоптики отмечают, что температурные качели тоже ещё впереди. А сотрудники Госавтоинспекции надеются, что раз автолюбители предупреждены, то "день жестянщика" в этом году не наступит. Ведь в ГИБДД помнят первый гололёд одного из прошлых годов, когда за день произошло больше 80 аварий. Госавтоинспекции тогда пришлось вывести на смену всех инспекторов группы разбора дорожно-транспортных происшествий, но за сутки они успели оформить только 60 ДТП.




Антон Киселёв
29 октября 2019 года

 


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