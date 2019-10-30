Новости версия для печати Орловцы вновь жалуются на мусор на кладбищах Чиновники сообщают, что ситуация с вывозом мусора находится под контролем властей. И сумма на содержание кладбищ выделена немалая - 8 млн. рублей в год. Вот только жалоб от посетителей кладбищ меньше не становится. Переполненные контейнеры, мусорные кучи вдоль аллей, которые появляются быстрее, чем их вывозят. Как результат - пожары на кладбищах, о которых мы вам уже рассказывали в нашем эфире, или непреодолимые мусорные преграды, которые мешают подойти к могилам родных.



На кладбищах память и культура идут рука об руку. С одной стороны, кто-то наводит порядок на месте последнего пристанища родных, с другой - пресловутый «человеческий фактор» позволяет оставить мусор на дорожках или соседних могилах.



В Орле, по официальным данным, девять погостов. Проблемы с их содержанием были всегда. Как подтверждение, на Крестительском кладбище ситуация эпическая. Несанкционированная свалка растянулась метров на двадцать. От некогда широкой тропинки осталась узенькая аллейка. Информационный щит: «Донеси мусор до контейнера» тоже завален. Ко многим могилкам теперь просто не пробраться.



В городской администрации ежегодно заключают муниципальный контракт с подрядчиком, который ответственен за генеральную уборку в местах захоронений. Общая сумма около 8 миллионов рублей.



Александр Фролов, начальник отдела мониторинга состояния и контроля мест захоронений МКУ «УКХ г. Орла»: «На Крестительское кладбище каждую пятницу приезжает мусоровоз, подрядчики все это загрузят и будет чистота».

Вот только сохранится чистота ненадолго. Уже через пару дней контейнеры и площадки вокруг них будут вновь завалены мусором. Согласно печальной статистике, в среднем в день в Орле хоронят 10 человек. На каждые 120 захоронений положен один контейнер. Чиновники обещают до конца года число контейнеров увеличить, установят и девять бункерных площадок.



Александр Фролов, начальник отдела мониторинга состояния и контроля мест захоронений: «Выделено порядка миллиона рублей, но нам этого достаточно, чтобы установить бункерные площадки. Бункерные площадки установят на Крестительском, Троицком, Афанасьевском кладбище».



Раз в неделю мусор с контейнерных площадок действительно вывозят. Вот только подрядчики продолжают закрывать глаза на стихийные свалки. То, что не донесли жители до места складирования, через семь дней заметно увеличивается в ширину и высоту, и так без конца.









Анна Вайсергисер

29 октября 2019 года







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