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Орловщина теперь может рассчитывать на поддержку федерального Фонда защиты прав дольщиков

Руководитель Фонда Олег Говорун и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали соглашение о софинансировании завершения строительства проблемных домов на территории области.

По поручению президента страны для достройки проблемных домов Фонду было выделено 16 млрд. рублей. А также запланировано выделение из федерального бюджета дополнительных средств в размере 16,5 млрд рублей. Утвержден перечень приоритетных объектов. Орловщина - в списке.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:«Из бюджета области выделено 45 млн. рублей в части софинансирования. Сейчас мы подходим уже к завершающей стадии для выделения более 1 млрд 440 млн. рублей для достройки первых двух объектов, вошедших в программу защиты прав обманутых дольщиков на территории области. Это объекты на улице Панчука, 83 "А" и Родзевича-Белевича. Я думаю, что это важный шаг, который является началом той работы, которую мы обещали сделать всем жителям и тем, кто, к сожалению, оказался в категории обманутых дольщиков».



Татьяна Напольских
29 октября 2019 года

 


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