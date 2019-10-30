Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Судьба двух домов-долгостроев в Орле решится в ноябре. Сегодня губернатор подписал соглашение с директором Фонда защиты прав дольщиков о софинансировании стройки.



- Мусор преткновения. Почему в местах упокоения никак не могут навести порядок? Мы разбирались в проблеме.



- Запахло зимой! Синоптики предупредили о заморозках.



- Обыкновенные герои. Сегодня на фасаде орловского реставрационно-строительного техникума была открыта памятная доска.



- Год после столетия. Сегодня комсомол отметил день рождения.



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Вести-Орёл

29 октября 2019 года







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