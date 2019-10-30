В Орле спасли хвостатого пленника

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среда
30.10.2019
12:57:40
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В Орле спасли хвостатого пленникаНа улице Антонова на дереве больше трех дней сидела кошка.
Вызов на пульт спасателей поступил около пяти часов вечера 29 октября.
Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС сняли кошку с дерева.
Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.
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