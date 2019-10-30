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В Орле спасли хвостатого пленника

На улице Антонова на дереве больше трех дней сидела кошка.

Вызов на пульт спасателей поступил около пяти часов вечера 29 октября.

Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС сняли кошку с дерева.

Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.


Анастасия Дорохова
30 октября 2019 года

 


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