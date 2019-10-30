Новости версия для печати В Орле автомобилю «Рено» помешали бордюр и дерево В результате ДТП пострадал пассажир.



Около двух часов ночи 30 октября водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по ул. Комсомольской и наехал на препятствия – сначала на бордюрный камень, затем на дерево. В результате ДТП пассажир «Рено» - 19-летняя девушка получила многочисленные травмы, госпитализирована.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы, среди них один несовершеннолетний.





Анастасия Дорохова

30 октября 2019 года







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