Новости версия для печати В Мценском районе горели дача и хозпостройка Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них – пять выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.



29 октября в 18:29 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании дачного дома в садоводческом обществе «Ока-1» Мценского района. В результате пожара дача с верандой выгорела по всей площади – 28 квадратных метров. Кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



А в селе Тельче Мценского района сгорела хозпостройка. В результате пожара хозпостройка повреждена внутри огнем на площади два квадратных метра. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправный электроприбор.





Анастасия Дорохова

30 октября 2019 года







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