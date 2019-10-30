Новости версия для печати В Орле экскаватор-погрузчик столкнулся с «УАЗиком» В результате ДТП есть пострадавший.



29 октября в 14:50 водитель, управляя экскаватором-погрузчиком, при начале движения с обочины и выполнении разворота в районе 2 км автодороги Орел - Тамбов не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ», который двигался сзади попутно.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы, среди них один несовершеннолетний.





Анастасия Дорохова

30 октября 2019 года







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