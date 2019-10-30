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среда
30.10.2019
17:11:15
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- В память о расстрелянных и не вернувшихся из лагерей - слова молитвы и цветы. Сегодня вспоминают жертв политических репрессий.
- От проблем транспортировки до возможности гемодиализа на дому. Проблемы пациентов нефрологии обсудили ведущие медики региона и Москвы. На конференции была и наша съемочная группа.
- Громкие споры там, где царит тишина: кто в ответе за вывоз мусора с орловских кладбищ?
- Требуются добровольцы. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приглашает на «новичковую» встречу - расскажем, где она состоится.
- Комсомол отметил 101 год праздничным концертом. О чем вспоминали в день рождения?
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