Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В память о расстрелянных и не вернувшихся из лагерей - слова молитвы и цветы. Сегодня вспоминают жертв политических репрессий.



- От проблем транспортировки до возможности гемодиализа на дому. Проблемы пациентов нефрологии обсудили ведущие медики региона и Москвы. На конференции была и наша съемочная группа.



- Громкие споры там, где царит тишина: кто в ответе за вывоз мусора с орловских кладбищ?



- Требуются добровольцы. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приглашает на «новичковую» встречу - расскажем, где она состоится.



- Комсомол отметил 101 год праздничным концертом. О чем вспоминали в день рождения?



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Вести-Орёл

30 октября 2019 года







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