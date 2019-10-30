Новости версия для печати В Орле обсудили проблемы пациентов с заболеваниями почек Около 15 миллионов россиян страдают от болезней почек - такова статистика Минздрава. В нашем регионе проживают несколько сотен людей с тяжелыми патологиями. Им требуется постоянное лечение, многим - гемодиализ. Кому-то, чтобы попасть на процедуру, приходится добираться до областного центра из отдаленных районов региона.



Как решить проблемы пациентов нефрологии? Есть ли альтернатива гемодиализу? Эти и другие вопросы обсудили на конференции. За одним столом собрались медики, представители здравоохранения и общественных организаций.



Хроническая болезнь почек и почечная недостаточность - одна из актуальнейших проблем сегодняшнего дня. Врачи отмечают, что распространяется она со скоростью пандемии, поэтому говорить о ней нужно постоянно и на разных уровнях.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня у нас около 250 граждан Орловской области, а в целом по России около 15 миллионов страдают, к велокому сожалению, этой болезнью, и ту проблематику, которую перед нами сегодня ставят жители Орловской области, мы хотели бы с медицинским сообществом и общественными организациями обсудить и найти пути решения». Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Цель нашего обсуждения именно понять, как это все работает в нашем регионе, насколько это доступно пациентам, насколько своевременно ставится диагноз - хроническая болезнь почек».

Столичный гость – главный нефролог России Евгений Шилов считает своей основной задачей просвещение врачей первичного звена и узких специалистов. Ориентируют их на профилактику болезни.

Евгений Шилов, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения РФ: «Эти специалисты должны на ранних стадиях искать признаки почечной болезни. Их всего два - эта молекула креатинин, которая показывает состояние работы почек, и альбумин в моче. Все это входит в программу диспансеризации».

Второй важный вопрос, считает Шилов, - облегчить для пациентов заместительную терапию внедрением для некоторых перитонеального диализа, который в отличие от гемодиализа выполняется пациентом самостоятельно дома.

Евгений Шилов, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения РФ: «К сожалению, в Орловской области при достаточно приличных показателях относительно Российской Федерации, этот метод прекратил свое существование».

Еще один московский гость рассказал орловским врачам о методах трансплантации почек и возможностях внедрения ее в регионах.

Игорь Милосердов, заведующий хирургическим отделением № 1 ФГБУ «Национальный Исследовательский Медицинский Центр трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова: «Необходимо сделать так, чтобы пациент для выполнения этой операции не приезжал в Москву, Санкт-Петербург или любой другой крупный город, а мог получить этот вид медицинской помощи у себя по месту жительства».

О своих проблемах также заявили общественные пациентские организации. Главная – транспортировка больных к месту лечения. Представители здравоохранения заверили, что будут искать пути решения проблемы.









Елена Литинская

30 октября 2019 года







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