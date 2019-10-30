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На Орловщине проводятся учения МЧС

Ежегодный цикл учений по гражданской обороне охватывает все районы области. Проверку на готовность действовать в условиях ЧП районного масштаба прошли Троснянские экстренные службы и аварийные бригады.

Согласно замыслу учений, природные катаклизмы, как это часто бывает в жизни, стали причиной масштабных техногенных ЧП. На борьбу с ними было мобилизовано все районное звено гражданской обороны в полном составе. Ведь учения – это не только тренировка, но и проверка.

Одной из учебных точек стал двухэтажный дом, где по легенде, из-за непогоды произошла разгерметизация газовой сети с последующей утечкой, взрывом и пожаром. Пока местные огнеборцы тушат пламя и выносят из очага катастрофы условных пострадавших, передавая их врачам, в зоне ЧС начинают работать аврийщики-газовики.

По замыслу учений, от непогоды досталось и другим коммуникациям населенного пункта. Так что прибывшие на учения аварийные бригады местных коммунальщиков не остались без дела. За видимой зрелищной частью учений сравнительно незаметными, как и всегда, остались их другие значимые составляющие: скорость прохождения оперативной информации, принятие решений руководителями всех уровней, тыловое обеспечение аварийно-спасательных работ.




Иван Суверин
30 октября 2019 года

 


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