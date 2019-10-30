Новости версия для печати Требуются добровольцы Сегодня в орловском поисково-спасательном отраде «Лиза Алерт» состоится встреча с новичками.



Отряд занимается поисками пропавших людей. Это самые обычные ребята, которые совмещают свою деятельность с работой или учебой. Героями они себя не считают, но всегда помнят о том, как важно прийти на помощь тем, кто не может найти дорогу домой - будь то взрослый или ребенок.

Валерий Анненков, представитель отряда «Лиза Алерт» г. Орёл: «В отряде есть много разных направлений, по которым требуется помощь. Одно из них - информационное, в котором человек с помощью сети Интернет и телефонов может помогать в поисках. Другое - это направление активного поиска: городской поиск, поиск в лесной среде и так далее».

В Орловской области отряд существует уже 4 года. Люди все чаще обращаются к поисковикам за помощью - если в прошлом году поступило 124 заявки, то в этом уже 166. Добровольцы подходят к своей работе серьезно - существует эффективная схема поиска.

Мария Злобина, старшая поисковой группы отряда «Лиза Алерт» г. Орёл: «У нас четко отлаженная структура, мы взаимодействуем с полицией, с МЧС, с центром управления кризисными ситуациями. У нс мощнейшая структура, громаднейшее обучение. Мы организуем внутренние учения и в Орле и по всей России, то есть, отправляем на повышение квалификации».

Помимо этого отряд активно занимается профилактической деятельностью - волонтеры проводят уроки безопасности в детских садах и школах, рассказывают детям и родителям о том, как не потеряться, и что делать, если все же заблудились.



О том, чем можно помочь отряду, расскажут сегодня на встрече - она пройдет в фундаментальной библиотеке, по адресу: г. Орёл, Каменская площадь, д. 1, ауд. 318.



Начало в 19:00.









Мария Семак

30 октября 2019 года







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