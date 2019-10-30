Новости версия для печати В Орле Ночная хоккейная лига открыла сезон Первые игры уже прошли у ветеранов и молодежи. А стартовали ледовые баталии с дебюта.



На игры в дивизионе «Любитель 40+» команда «Строитель» подала заявку впервые. Итог первой встречи с действующим победителем турнира «Ледовой ареной» - 12:1 в пользу фаворита. Уже завтра «Строитель» встретится со «Штурмом», а «СЛАМС» выйдет на лёд с «Ливгидромашем». Начало матчей в 18:00 и в 21:50.





Анастасия Дорохова

30 октября 2019 года







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