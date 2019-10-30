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ГТРК «Орел» готовит подарок финалисту конкурса «Молодые кадры Орловщины»

Итоги конкурса подведут 15 ноября. Наша телерадиокомпания даст шанс самому активному, креативному и талантливому финалисту проявить себя с творческой стороны.

«Молодые кадры Орловщины - конкурс для молодых, активных и креативных. У них за плечами несколько месяцев упорного труда, тренингов, соревнований и работы в команде. Это те парни и девушки, кто готов профессионально совершенствоваться и творчески развиваться. Из 400 - осталось пятеро. Они - уже победители. И у каждого есть шанс заявить о себе, в том числе и на федеральном уровне, став участником конкурса «Лидеры России». Ну, а мы можем помочь покорить если не всю Россию, то нашу область - точно.

Наталья Деева, продюсер ГТРК «Орел»: «Освещая проект «Молодые кадры Орловщины» на протяжении двух лет, наша телерадиокомпания решила в нем поучаствовать, и мы предлагаем одному из финалистов конкурса стать ведущим нашей тематической программы. И имя финалиста, и название программы пусть пока останутся в секрете. Я надеюсь, что это станет приятным с сюрпризом для него в финале».



Татьяна Напольских
30 октября 2019 года

 


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