Новости версия для печати Инфраструктура новых районов Орла оставляет желать лучшего Жители жалуются на отсутствие удобных пешеходных переходов.



Город прирастает новыми микрорайонами. Однако радость от заселения в недавно построенный дом может быть омрачена. Например, неудачно продуманной инфраструктурой. В нашу редакцию обратились жители микрорайона Зареченского. Мы решили разобраться в проблеме.



В микрорайоне Зареченском улица Емлютина является разграничительной чертой. Дома по чётной стороне находятся на территории Орла. По нечётной – уже в Орловском районе. Пересечение этой границы каждый день сопровождается угрозой для жизни и здоровья детей, которые идут в школу.



Дарья Майорова, жительница микрорайона «Зареченский»: «Не благоустроены пешеходные переходы, нет светофоров, нет дорожных знаков, то есть, каждый день наши дети встречаются с очень серьезными рисками, и не исключено, что случится трагедия. Все мы обращались неоднократно и к депутатам, и в органы муниципальной власти, и в департамент транспорта, но, к сожалению, никто не реагирует на наши просьбы».

На протяжении всей улицы не обустроено ни одного пешеходного перехода. Но это не единственная проблема. Загруженный в утренние часы выезд из микрорайона стал стихийной парковкой для большегрузных автомобилей.



Елена Копцева, жительница микрорайона «Зареченский»: «Машины, выезжающие из двора, постоянно нарушают правила дорожного движения, пересекая сплошную линию, при этом они еще выезжают на встречную полосу. И когда наши дети начинают переходить дорогу, из-за «КАМАЗов» они не видят поток машин, вылетают прямо на дорогу».

Местные жители направляли обращение на имя начальника регионального управления ГИБДД. Под обращением удалось собрать более 120 подписей, но изменений не произошло. На место выехали представители городской администрации.



Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «В ближайшее время мы сделаем пешеходный переход для жителей улицы Емлютина. Поставим соответствующие знаки, нанесем разметку».

Решить проблему пообещали в течение двух недель. Так что после осенних каникул дети будут идти в школу без опасности.









Артемий Лукьянчиков

30 октября 2019 года







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