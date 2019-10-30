Новости версия для печати Аграрий, получи сертификат! Специалисты Россельхознадзора напоминают: прежде чем отправить свою продукцию на экспорт, производитель должен получить фитосанитарный сертификат.



Документ подтвердит качество выращенных сельхозтоваров и отсутствие в них вредителей. Так, больше 200 тонн картофеля приготовленного для экспорта с Орловщины в Молдову было предложено продать в другую страну. В ходе экспертизы выявили опасного вредителя. Предпринимателю посоветовали не расстраиваться, а искать новые источники сбыта - продукция подходит для продажи в любой другой стране.



Ольга Якушова, старший госинспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Участнику внешнеэкономической деятельности было выдано письменное уведомление об отказе в выдаче ФСС. Данная подкарантинная продукция запрещена к вывозу в республику Молдова. Для других стран этот карантинный вредитель не является опасным, в связи с этим данная продукция может быть экспортирована в другую страну».





Надежда Невматулина

30 октября 2019 года







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