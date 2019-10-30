Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Ремонт балкона - только через суд. Почему управляющие компании не реагируют на жалобы орловцев? И как действовать в таких случаях. Коммунальный ликбез - от прокуратуры.



- Проблемы перехода. Жители микрорайона «Зареченский» просят «зебру». Услышали ли их власти?



- Наш подарок - «Молодым кадрам». ГТРК "Орёл" одному из финалистов конкурса даст шанс проявить себя.



- Сезон открыт. В Орле стартовали игры Ночной хоккейной лиги.



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Вести-Орёл

30 октября 2019 года







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