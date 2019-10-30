Новости версия для печати Ремонт балкона - только через суд Почему управляющие компании не реагируют на жалобы орловцев? И как действовать в таких случаях. Коммунальный ликбез - от прокуратуры.



Вмешательство прокуроров помогло одновременно устранить и коммунальную проблему, и угрозу жильцам. Разваливающийся балкон одной из «хрущевок» на улице Нормандии-Неман для коммунальщиков оставался неразрешимой задачей до того момента, пока за дело не взялись правоохранители.



Не найдя помощи в управляющей компании, в прокуратуру была вынуждена обратиться хозяйка квартиры - жительница дома № 6 по Нормандии-Неман. Она была обеспокоена состоянием балконной плиты.



Татьяна Леонова, жительница дома № 6 по ул. Нормандии-Неман: «Плита была разрушена на 80%, то есть, в ужаснейшем состоянии находилась. Жаловались люди с четвертого этажа на то, что она доставляла им проблемы, и могли бы пострадать люди, если бы она рухнула».

Как пояснил технический директор управляющей компании Александр Савин, подобные ремонтные работы относятся к разряду капитального ремонта. Управляющая компания деньги на капитальный ремонт не собирает, она может выполнять работы только по текущему ремонту.



Как и следовало ожидать, ни жительницу, ни прокуратуру, куда женщина обратилась за помощью, такой ответ не устроил.



Наталья Гранкина, помощник прокурора Заводского района г. Орла: «В ходе проверки были установлены нарушения - бездействие управляющей компании, выразившееся в длительном ненадлежащем содержании общедомового имущества многоквартирного дома. С целью устранения данных нарушений прокуратурой района направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено - ремонтные работы произведены».

Теперь исполнителям осталось заверить акт приемки работ. Правда, использовать балкон прямо теперь хозяйке квартиры не удастся - нет ограждений.



Александр Савин, технический директор управляющей компании: «К сожалению, ограждение не входит в состав общего имущества, поэтому это нужно делать собственнику в частном порядке».

Впрочем, договоренность между жителями и коммунальщиками уже достигнута. Ограждения скоро появятся. Возможно, по пути Натальи Леоновой скоро придется пойти многим ее соседям, чьи балконы сегодня также близки к разрушению. Едва ли коммунальщики отремонтируют их по своему почину.









Иван Суверин

30 октября 2019 года







На главную страницу





