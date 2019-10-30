В Орловской области живут пифагорейцы

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среда
30.10.2019
17:10:38
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В Орловской области живут пифагорейцыВ поселке Первомайском Дмитровского района есть небольшое поселение. Около 10 человек живут по философии Пифагора. Они даже построили храм. Кому поклоняются? Как живут, и чем занимаются те, кто считает, что миром и познанием управляют числа?
Первое, что попало в поле зрения нашей съемочной группе, был дом на дереве. В нем уже шесть лет и летом, и зимой живет Андрей Дроздов.
Внутри печка, одеяла и книги по теории чисел. Андрей, как и его соратники, пифагореец. В поселке Первомайский они поселились 30 лет назад. Дом на дереве не единственная постройка. Живут пифагорейцы и в обычных домах, построенных своими руками. Просто, добротно и со смыслом. Например, есть дом в форме корабля, бегущего по волнам философской мысли.
Внутри все функционально: есть и тепло, и водоснабжение, и газ.
Все сделано своими руками - от системы отопления до кофемолки. В ней старейший житель поселения Екатерина Гаранина варит божественный напиток. В той жизни она жила в Москве. После окончания МГУ защитила диссертацию и работала физиологом. А 30 лет назад решила изменить образ жизни. И таких, как она, здесь с десяток. Свой дом называют «институтом философских проблем бессмертия человека». По философии Пифагора, в основе мироздания лежат только числа. Свое сообщество пифагорейцы отождествляют с единицей, поскольку себя ощущают единым целым, где общее все - образ мысли, дом, имущество, деньги.
Как в арифметике, у пифагорейцев все упорядоченно. Даже в быту есть четкие правила - например, дежурство по кухне. На дежурном вся готовка в течение дня - завтрак, обед, ужин, мытье посуды, вынос мусора.
Чтобы подать обед наверх или забрать посуду, на кухне соорудили небольшой лифт, поэтому дежурный в этот день наверх вообще не выходит.
Кто придумал такое правило, уже и сами не помнят, но свято следуют ему. В том числе и гости. Впрочем, гостей тут нет, кроме нас. Все пифагорейцы здесь дома, даже если приехали с далекого острова. Борис Ланда, например, из Венесуэлы, и уже полгода живет в Первомайском.
Между собой пифагорейцы общаются по интернету и периодически меняются местами. Поэтому специально для греческих мистерий в низине построили амфитеатр. Правда, в этом году так называемый «храм Аполлона» затопило - видно греки давно не приезжали.
Храм Аполлона состоит из 18 колонн, по 9 на каждой стороне, стороны соединены мостами. На двух главных колоннах изображены значения числа Пи - 3,14 и числа «е» - 2,7. По мнению пифагорейцев, это главные мировые константы, на которых держится все. Ну, а сами пифагорейцы держатся на житейской мудрости. По их философии, именно в любви к знаниям и есть смысл жизни. И нашли они его именно здесь. Уже будучи пенсионерами стали заново познавать себя и окружающий мир.
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