Новости версия для печати В Орловской области живут пифагорейцы В поселке Первомайском Дмитровского района есть небольшое поселение. Около 10 человек живут по философии Пифагора. Они даже построили храм. Кому поклоняются? Как живут, и чем занимаются те, кто считает, что миром и познанием управляют числа?



Первое, что попало в поле зрения нашей съемочной группе, был дом на дереве. В нем уже шесть лет и летом, и зимой живет Андрей Дроздов.



Андрей Дроздов, пифагореец: «Вся конура двойная, утеплитель везде, двойные стекла, поэтому мы не мерзнем. А так вообще здесь очень хорошо. Самое интересно, что сюда переехала моя жена. Из Москвы, из трехкомнатной квартиры на Арбате - на дерево».

Внутри печка, одеяла и книги по теории чисел. Андрей, как и его соратники, пифагореец. В поселке Первомайский они поселились 30 лет назад. Дом на дереве не единственная постройка. Живут пифагорейцы и в обычных домах, построенных своими руками. Просто, добротно и со смыслом. Например, есть дом в форме корабля, бегущего по волнам философской мысли.



Геннадий Дьяченко, пифагореец: «Я был во флоте, батюшка наш имеет отношение к Севастополю и к флоту, и он благословил на постройку этого дома. А форма - форма старой галеры, с наклонным форштевнем и с рубкой на корме».

Внутри все функционально: есть и тепло, и водоснабжение, и газ.



Андрей Дроздов, пифагореец: «Здесь у нас душ с горячей водой. Затапливаем печку с теплообменником, и по трубам горячая вода поднимается в бак наверху, а потом разводится по кранам. Никакого насоса. Вода горячая сама поднимается, а холодная идет с колодца».

Все сделано своими руками - от системы отопления до кофемолки. В ней старейший житель поселения Екатерина Гаранина варит божественный напиток. В той жизни она жила в Москве. После окончания МГУ защитила диссертацию и работала физиологом. А 30 лет назад решила изменить образ жизни. И таких, как она, здесь с десяток. Свой дом называют «институтом философских проблем бессмертия человека». По философии Пифагора, в основе мироздания лежат только числа. Свое сообщество пифагорейцы отождествляют с единицей, поскольку себя ощущают единым целым, где общее все - образ мысли, дом, имущество, деньги.



Андрей Дроздов, пифагореец: «У нас 10 пенсий. На одну пенсию прожить трудно. А на десять - варишь один котел на десять человек, и денег хватает».

Как в арифметике, у пифагорейцев все упорядоченно. Даже в быту есть четкие правила - например, дежурство по кухне. На дежурном вся готовка в течение дня - завтрак, обед, ужин, мытье посуды, вынос мусора.



Чтобы подать обед наверх или забрать посуду, на кухне соорудили небольшой лифт, поэтому дежурный в этот день наверх вообще не выходит.



Кто придумал такое правило, уже и сами не помнят, но свято следуют ему. В том числе и гости. Впрочем, гостей тут нет, кроме нас. Все пифагорейцы здесь дома, даже если приехали с далекого острова. Борис Ланда, например, из Венесуэлы, и уже полгода живет в Первомайском.



Борис Ланда, пифагореец: «Есть остров Маргарита, и там мы живем на горе, так же, как здесь - ведем хозяйство, сажаем и занимаемся все той же философией. Еще один дом у нас в Греции, тоже на острове, и живем точно так же, как здесь - все общее. В Орле - третий дом, и четвертый дом у нас в Грузии».

Между собой пифагорейцы общаются по интернету и периодически меняются местами. Поэтому специально для греческих мистерий в низине построили амфитеатр. Правда, в этом году так называемый «храм Аполлона» затопило - видно греки давно не приезжали.



Храм Аполлона состоит из 18 колонн, по 9 на каждой стороне, стороны соединены мостами. На двух главных колоннах изображены значения числа Пи - 3,14 и числа «е» - 2,7. По мнению пифагорейцев, это главные мировые константы, на которых держится все. Ну, а сами пифагорейцы держатся на житейской мудрости. По их философии, именно в любви к знаниям и есть смысл жизни. И нашли они его именно здесь. Уже будучи пенсионерами стали заново познавать себя и окружающий мир.









Татьяна Тимохина

30 октября 2019 года







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