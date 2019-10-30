Новости версия для печати Помнить - чтобы не повторить Сегодня вся страна вспоминает жертв политических репрессий. Имена тех, кто был необоснованно отправлен в ссылку или расстрелян, знают и помнят на Орловщине. В этот день жители возложили цветы к памятникам генералу Горбатову и герою Советского труда, авиаконструктору Поликарпову. Они на себе испытали все тяготы репрессий. У памятного знака в Медведевском лесу прошла панихида.



Медведевский лес - место массового расстрела орловских политзаключенных. Ежегодно 30 октября у памятника жертвам политических репрессий проходит митинг. Приходят те, кого коснулись события 30-40-х годов. На деда Надежды Ионичевой был написан донос. Он погиб в 1937-м. Этот факт биографии спустя десятки лет отразился и на ее семье.



Надежда Ионичева, внучка политзаключенного: «Везде была закрыта дорога. Даже мой муж пострадал - когда он окончил университет марксизма-ленинизма на «отлично» и пошел получить какую-то должность, ему сказали, что он высоко не поднимется, потому что женат на внучке кулака».

В 90-х годах дело Николая Соловьёва пересмотрели. Он реабилитирован.



В 30-40-х жертвой репрессии мог стать любой. За национальность отцов семейств отправляли в лагерь, жен - в ссылку, малышей - забирали в детские дома или интернаты. Точное число пострадавших от тоталитарного режима сейчас назвать невозможно.



Людмила Козлова, председатель правления регионального отделения общероссийской организации инвалидов - жертв политических репрессий: «Расстрелянных по политическим мотивам - это 58 статья - около 700 тысяч, это официальная статистика. На самом деле, это миллионы людей».

И это не должно повториться - уверены те, кто принял участие в траурной панихиде и возложил цветы к подножью памятника.



Владимир Маркин, замглавы администрации г. Орла - начальник территориального управления по Северному району: «Цель этих мероприятий, прежде всего, помнить о том, что было тогда в 30-40-е годы, дабы не повторить подобных ошибок в будущем».

В России в память о репрессированных устанавливают мемориалы, издаются книги. Процесс реабилитации имен продолжается.



Людмила Козлова, председатель правления регионального отделения общероссийской организации инвалидов - жертв политических репрессий: «Все регионы по-своему отнеслись к этой категории людей. В некоторых регионах оставили льготы федерального закона и поддержку серьезную. В нашем регионе эти льготы практически свели к нулю».





Анна Вайсергисер

30 октября 2019 года







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