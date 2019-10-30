Почти 3,5 тысячи орловцев обратились к врачам с признаками ОРВИ

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среда
30.10.2019
20:51:44
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Почти 3,5 тысячи орловцев обратились к врачам с признаками ОРВИЭпидпорог не превышен. Случаи гриппа пока не регистрируются. Всплеск простудных заболеваний в региональном Роспотребнадзоре ожидают к декабрю.
Большая часть заболевших - дети до 14 лет. Врачи напоминают, что лучшая защита от гриппа - прививка. В регион поступила вторая партия вакцины. И уже привита четверть населения Орловской области. Всего же в этом сезоне планируют привить более 50% жителей. Вакцинация проводится в поликлиниках, в детсадах и школах. Также работают передвижные прививочные пункты. Кроме этого, вакцины против гриппа можно приобрести самостоятельно в муниципальных аптеках.
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