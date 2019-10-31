Новости версия для печати Футболистку «ОрелГУ-КПРФ» вызвали в сборную России Наталья Пацекина тренируется вместе с национальной командой страны и готовится к участию в товарищеских матчах со сборной Швеции.



Игры пройдут 1 и 2 ноября в городе Алингсос. Напомним, Наталья Пацекина – автор одного из голов в победном для орловчанок в матче против столичного «МосПолитеха». Та игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «ОрелГУ-КПРФ» и позвонила набрать нашей команде первые очки в Высшей лиге.





Анастасия Дорохова

31 октября 2019 года







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