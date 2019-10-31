Новости версия для печати Для тех, кто в лодке С 1 января 2020 года изменится налогообложение на модный водный транспорт.



С 2012 года государственной регистрации подлежат маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, суммарной массой более 200 килограммов вне зависимости от мощности мотора. Либо массой менее 200 килограммов, если мотор мощностью более 8 киловатт. Желающим исключить судно из Реестра маломерных судов, нужно обратиться в региональный Центр ГИМС МЧС. Сделать это можно по месту регистрации. Госпошлина за снятие с учета не взимается. В течение трех рабочих дней с момента подачи заявления судно снимут с учета. Информация об адресах подразделений, куда нужно обратиться, размещена на сайте МЧС.





Мария Семак

31 октября 2019 года







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