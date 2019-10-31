Новости версия для печати Перевод пенсии из одного фонда в другой, чаще чем раз в пять лет, грозит потерей средств Об этом напомнили в Пенсионном фонде.



Орловцы вправе перевести накопительную пенсию из государственного в негосударственный пенсионный фонд. С этого года законодательно изменены сроки подачи заявлений о переходе. Теперь заявление можно подать не позднее 1 декабря 2019-го. Сделать это можно лично или в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем, кто последний раз менял страховщика в 2013, 2014 или 2015- м. Во всех остальных случаях перевод грозит потерей инвестиционного дохода, как минимум за текущий год.





Мария Семак

31 октября 2019 года







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