Перевод пенсии из одного фонда в другой, чаще чем раз в пять лет, грозит потерей средств

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четверг
31.10.2019
10:58:05
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Перевод пенсии из одного фонда в другой, чаще чем раз в пять лет, грозит потерей средствОб этом напомнили в Пенсионном фонде.
Орловцы вправе перевести накопительную пенсию из государственного в негосударственный пенсионный фонд. С этого года законодательно изменены сроки подачи заявлений о переходе. Теперь заявление можно подать не позднее 1 декабря 2019-го. Сделать это можно лично или в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. В этом году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем, кто последний раз менял страховщика в 2013, 2014 или 2015- м. Во всех остальных случаях перевод грозит потерей инвестиционного дохода, как минимум за текущий год.
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