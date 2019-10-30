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Орловцы смогут отслеживать дорогу лекарств от завода до аптеки

Для этого достаточно установить на смартфон приложение «Честный ЗНАК», которое уже размещено на сайте Минздрава. Оно стало частью нового всероссийского проекта по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Главная её цель - сделать фармрынок абсолютно прозрачным и навсегда забыть про контрафакт лекарственных средств.

Система мониторинга движения лекарственных препаратов работает в России уже два года. Правда, в тестовом режиме. Только в первые полгода благодаря ей удалось выявить и снять с реализации поддельной и контрафактной фармпродукции на полмиллиарда рублей.

Мы поинтересовались у специалистов, не подскочат ли цены на лекарства в связи с нововведением.

Михаил Михейкин, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Орловской области: «Я думаю, существенного повышения цен не будет. Появится уверенность в качестве лекарственных препаратов. Зачастую у пациентов, которые, принимая какие-то лекарственные препараты, не отмечают эффекта, которого они хотели получить, возникают вопросы о качестве лекарственных препаратов. Я думаю, вот этот вопрос отпадёт в первую очередь».

Гарантией качества станет Data Matrix код, который производители будут обязаны наносить на всю фармацевтическую продукцию с 1 января следующего года. В нём содержится абсолютна вся информация о препарате: серия, дата выпуска, срок годности, производитель, когда и к кому партия перемещалась, когда лекарство попало в аптеку. Все эти действия фарморганизации будут обязаны заносить в единую базу хранения данных с помощью нового оборудования - двух регистраторов: прибытия и выбытия.

Это оборудование предоставляется национальной системой цифровой маркировки «Честный ЗНАК» бесплатно. Пока в нашем регионе оно используется только на льготных лекарствах. Но к работе по новым требованиям уже готовы 134 областные организации, осуществляющие фармдеятельность.

Татьяна Дубовик, директор ГУП ОО «Орелфармация»: «Все государственные, все муниципальные аптеки прошли необходимую регистрацию, все получили ФИАСы, они все переданы, все зарегистрированы. Орловская область здесь хорошо себя показала».

Всю необходимую информацию о переходе на систему мониторинга движения лекарственных препаратов участники рынка могут найти на сайте «Орёлфармации». Также на базе предприятия работает центр компетенции, который уполномочен рассказать фармацевтам о новых федеральных требованиях и обучить их необходимым навыкам.




Антон Киселёв
30 октября 2019 года

 


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