Новости версия для печати Орел ищет выход из кризиса У властей Орла остаётся всё меньше механизмов, способных вывести муниципалитет из кризисного финансового состояния. Их сегодня рассматривала профильная комиссия.



Первоначальный план городских властей заключался в передаче полномочий обеспечения школьников питанием новому органу. Планировалось создать бюджетное учреждения, которое взяло бы на себя эти обязанности. Однако законом этот шаг, как оказалось, запрёщен. А потому разгрузить финансовую нагрузку системы образования посредством этого механизма властям не удастся. Зато в другом чиновники могут преуспеть. Несколько частных и юридических лиц задолжали городскому бюджету «кругленькую сумму» за аренду земельных участков и муниципального имущества. Именно это направление и намерены отрабатывать орловские финансисты и юристы.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сумма задолженности за аренду земельных участков, которая сложилась на протяжении последних 10 лет, 94 миллиона рублей. И здесь как раз нам нужно плотно работать с судебными приставами по взысканию этой задолженности».





Антон Киселёв

30 октября 2019 года







На главную страницу





