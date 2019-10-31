Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Будут ли жители нового микрорайона Орла безопасно пересекать дорогу? Мы помогли «достучаться» до властей.



- Сломанные судьбы - по политическим мотивам. Сегодня потомки репрессированных возложили цветы к памятному знаку.



- Как убрать с рынка поддельные лекарства? Проверять их скоро сможет каждый.



- В поисках смысла жизни. Кто такие - пифагорейцы? Мы готовы познакомить вас с этими уникальными людьми.



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Вести-Орёл

30 октября 2019 года







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