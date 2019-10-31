Новости версия для печати Пожар в Доброй Воде. Огнем уничтожена солома Пострадавших людей нет.



30 октября в 17:57 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании в кирпичной постройке в деревне Добрая Вода Мценского района. В результате пожара в кирпичной постройке сгорела солома на площади два квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них – восемь выездов на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

31 октября 2019 года







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