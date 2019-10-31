В Корсаково в ДТП пострадала корова

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четверг
31.10.2019
14:18:09
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В Корсаково в ДТП пострадала короваО ее дальнейшей судьбе ничего не известно.
30 октября в 07:30 в районе дома № 56 по ул. Мира села Корсаково водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил наезд на животное. Водителю автомобиля была оказана медицинская помощь на месте ДТП, не госпитализирован.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, среди них 1 несовершеннолетний.
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