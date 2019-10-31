Новости версия для печати В Корсаково в ДТП пострадала корова О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.



30 октября в 07:30 в районе дома № 56 по ул. Мира села Корсаково водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил наезд на животное. Водителю автомобиля была оказана медицинская помощь на месте ДТП, не госпитализирован.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, среди них 1 несовершеннолетний.





Анастасия Дорохова

31 октября 2019 года







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