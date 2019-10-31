В Орле четыре тысячи человек остались без воды

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четверг
31.10.2019
14:18:16
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В Орле четыре тысячи человек остались без водыСегодня ночью в Советском районе Орла на пересечении улиц Октябрьская и Приборостроительная произошел прорыв на водоводе. О ситуации было доложено губернатору.
Составлен план действий по ликвидации аварии. В настоящий момент отключено холодное и горячее водоснабжение семи многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 4 тыс. человек,
По информации директора МПП ВКХ «Орелводоканал» Василия Иванова, холодное и горячее водоснабжение начнет поступать с 16:00.
Сейчас без воды остаются семь многоквартирных жилых домов: ул. Октябрьская, 62 и 68; ул. Приборостроительная, 15, 17, 19 и 21; ул. Горького, 63а. В них проживают более 4 тыс. человек.
В подводе воды населению задействована дополнительная единица техники, она установлена во дворе дома №62 по Наугорскому шоссе.
Также машины дежурят в районе сквера «Орлята» и между домами №15 и №21 по ул. Приборостроительной.
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