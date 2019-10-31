Вернуться в Россию и найти работу

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четверг
31.10.2019
14:18:22
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Вернуться в Россию и найти работуВ регионе действует программа по оказанию помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, при переселении в Орловскую область.
В управлении службы занятости им предоставляется помощь в трудоустройстве. В 2019 году ожидалось, что на Орловщину вернутся 300 человек, из них 100 участников Государственной программы и 200 членов их семей. Но возможностью сменить место жительства воспользовались 355 человек.
Кроме того, специалисты регионального управления труда и занятости помогают устроиться на работу и иностранным гражданам, предоставляя соискателям информацию о свободных вакансиях как в области, так и по всей стране.
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