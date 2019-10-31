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четверг
31.10.2019
14:17:51
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Из Москвы, с Арбата - в глубинку, жить на дереве. Мы познакомились с пифагорейцами. Расскажем о философии людей, которые ищут бессмертия, основываясь на числе Пи.
- Орловцы смогут отслеживать дорогу лекарств от завода до аптеки. В России появилась новая единая база хранения лекарств.
- Позвоните - вам ответят: сегодня в Роспотребнадзоре начала работу горячая линия по вопросам оказания финансовых услуг.
- Поддержать тех, кто вернулся: в регионе работает программа помощи соотечественникам, решившим переселиться из-за рубежа в Россию.
- Самый лучший инопланетянин - родом из Орла. Ученица художественной школы заняла первое место во Всероссийском творческом конкурсе, посвященном Юрию Гагарину.
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