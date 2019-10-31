Новости версия для печати В Орле продолжают ликвидировать аварию на водоводе ЧП произошло сегодня ночью в Советском районе на пересечении Октябрьской и Приборостроительной. В итоге без воды остались семь многоквартирных домов. В них проживают более 4 тысяч человек.



Как нам рассказали специалисты, которые сейчас работают на месте коммунальной аварии, на водоводе упало давление. После проведенного обследования была обнаружена течь чугунного водопровода. Повреждение находится под проезжей часть.



Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «С ночи обеспечен подвоз воды одной поливомоечной машины. Сейчас на месте работает две. Одна - в сквере «Орлята», другая - по Приборостроительной, 15. Сейчас еще одна машина должна подойти на Наугорское шоссе, 62, во двор. Длинный большой дом попал. Сейчас проводится отключение аварийного участка. И подача воды будет восстановлена по кольцевой сети».

Завершить восстановительные работы и возобновить подачу водоснабжения планируется ориентировочно к 16 часам.





Артемий Лукьянчиков

31 октября 2019 года







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