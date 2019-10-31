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В Орле дом 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны затапливает сточными водами

Родственники Ольги Елецкой несколько лет безуспешно обивают пороги различных инстанций. Летом к вопросу подключились активисты ОНФ. Но пока и их запросы результатов не принесли.

Красные звезды на стене 86-го дома по Смоленской улице оберегом для его жильцов, к сожалению, не послужили. Через участок проходит ливневая канализация. И здесь же сточная вода останавливается. Соседи закупорили сливную трубу. И из-за того, что дом стоит в низине, дальше воде двигаться просто некуда.

Ольга Коломиец, внучка ветерана Великой Отечественной войны: «Весной залило полностью дом и участок - вода была везде, до сих пор не просушили дом. Ждать устали, решили своими силами - не знаю, спасёт ли это».

Шесть лет назад на участке появилась канава. Сделать её собственника - ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Родионовну - обязал суд. Тогда участок и стал отстойником. Многочисленные обращения внучки ветерана во всевозможные инстанции результатов не принесли. Летом к решению проблемы подключились активисты ОНФ.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы обратились к главе города, обращались несколько раз, но результатов не видим. Необходимо восстановить старую систему отвода воды - она не дорогостоящая».

Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Будет подготовлено обращение в прокуратуру, потому что проблему придется решать комплексно. И по поводу имеющегося решения суда о том, чтобы не препятствовать протоку сточных вод по данному участку и с привлечением муниципальных сил, и с привлечением самих жителей».

В городской администрации о проблеме знают. Более того, специалисты уже подсчитали, сколько нужно денег на решение проблемы.

Галина Антонова, начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта: «Требуется больше миллиона на разработку ПСД и строительно-монтажные работы, конечно, будут мешать коммуникации, которые неглубоко заложены на разном уровне - это и газ, и связь, и электроэнергия, но меры принимать администрация планирует».

Правда, средств на эти работы сейчас в городском бюджете нет. Возможно, что-то удастся выудить из экономии, которая будет известна по окончанию финансового года. Но это не точно. Да и вообще это не решит общей проблемы частного сектора Завокзального посёлка. Домов с подобной проблемой тут десятки. Переделывать нужно всю систему ливнёвок жилого массива.




Антон Киселёв
31 октября 2019 года

 


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