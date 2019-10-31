Новости версия для печати С работниками разорившегося орловского завода «Дормаш» до сих пор не рассчитались по заработной плате Представители коллектива сегодня встретились с депутатом Госдумы Николаем Земцовым, чтобы вновь рассказать о своей проблеме. Он, кстати, подключился к решению этого вопроса уже давно.



И на приёме депутат поделился с заводчанами хорошими новостями - чтобы вернуть деньги, людям можно воспользоваться несколькими правовыми механизмами. Первый - это добиться выплаты заработной платы через суд, материалы дела уже давно туда переданы. Рассмотрение ситуации сейчас в завершающей стадии. Если суд не станет затягивать с решением, то последние 19 миллионов рабочие смогут получить уже до конца года. Второй вариант - воспользоваться новым предложением Министерства промышленности, благодаря которому деньги люди смогут получить в первой половине следующего года.



Николай Земцов, депутат Государственной думы ФС РФ: «Новая позиция Министерства промышленности, которая уведомила официальным документом о том, что долги по зарплате они готовы погасить из фондов министерства».





Антон Киселёв

31 октября 2019 года







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