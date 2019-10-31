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Сотрудники Росгвардии помогли семилетнему орловцу найти дорогу домой

Мальчик заблудился в переулках частного сектора.

Родители обратились за помощью к правоохранителям после того, как ребенок ушел гулять с собакой вчера в семь часов утра. Спустя четыре часа родственники отправились на самостоятельные поиски. В привычных местах мальчик не был обнаружен, мобильный телефон не отвечал.

Прибывшие на вызов правоохранители начали обходить близлежайшие кварталы и обратили внимание на ребенка, подходящего по приметам под описание. Как оказалось, мальчик следовал за собакой и заблудился в переулках частного сектора. Сотрудники вневедомственной охраны передали ребенка родителям и напомнили, что последствия ненадлежащего надзора за детьми могли оказаться менее благополучными.


Анастасия Дорохова
31 октября 2019 года

 


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