Новости версия для печати Сотрудники Росгвардии помогли семилетнему орловцу найти дорогу домой Мальчик заблудился в переулках частного сектора.



Родители обратились за помощью к правоохранителям после того, как ребенок ушел гулять с собакой вчера в семь часов утра. Спустя четыре часа родственники отправились на самостоятельные поиски. В привычных местах мальчик не был обнаружен, мобильный телефон не отвечал.



Прибывшие на вызов правоохранители начали обходить близлежайшие кварталы и обратили внимание на ребенка, подходящего по приметам под описание. Как оказалось, мальчик следовал за собакой и заблудился в переулках частного сектора. Сотрудники вневедомственной охраны передали ребенка родителям и напомнили, что последствия ненадлежащего надзора за детьми могли оказаться менее благополучными.





Анастасия Дорохова

31 октября 2019 года







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